1 haftadır kayıptı, bina sığınağında ölü bulundu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Kuvancak (40), oturduğu binanın sığınağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Kuvancak´ın ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.
Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku alan apartman sakini, şüphe üzerine polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu belirlendi. Kuvancak´ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Vücudunda darp veya yara izi olmayan İbrahim Kuvancak´ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-09-15 16:33:04
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