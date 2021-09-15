Başkan Özlü "Düzce’nin yeni tanıtım merkezi olacak"

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi açılışı öncesi Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü merkezi basın mensuplarına tanıttı. Mutfak Sanatları merkezinin bir restoran değil Düzce kültürünün tanıtılacağı bir mekan olacağını vurgulayan Başkan Özlü kar amacı gütmediklerinin de altını çizdi.

Düzce Belediye Başkanı 17 Eylül’de faaliyete geçecek olan Mutfak Sanatları Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı. Tanıtım öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aktif olarak kullanılamayan bir yapıyı, Düzce kültürünün tanıtım merkezi haline getirdiklerini belirterek “Buranın kendi kaderine terk edilmiş bir hali vardı. Uygun bir fiyatlandırmayla burayı değerlendirelim istedik. Binanın yeniden yapılması ile güçlendirilmesi arasında fiyat olarak 200 bin liralık bir fark vardı. Çürük raporu tutturduk ve binayı yıktık. Burası yaklaşık bin metrekare. Orman Genel Müdürlüğü’nün inşaat yapma izni verdiği bir alan. Düzce’de çok farklı demografik yapıya mensup insan var. Buranın farklı kültürlerinin, mutfaklarının temsil edileceği bir yer olmasını istedik. Özel misafirlerimiz için bir VİP salonumuz mevcut. Üst katta da belediye için bir misafir odası var. Terasımız yazın kullanılabilecek şekilde dizayn edildi” dedi.



Eğitim ve tanıtım alanı

Merkezin bir restorandan çok eğitim ve tanıtım alanı olacağının altını çizen Başkan Faruk Özlü “Burası bir restoran değil. Burada Düzce’nin yöresel mutfağının tanıtıldığı bir alan olacak. Özgün bir yer olacak. Burası aynı zamanda bir eğitim alanı. Sınıflarımız ve mutfaklarımızda arzu edenler eğitim alabilecek. Eğitimin sonunda kendilerine bir sertifika vereceğiz” diye konuştu.



Kar amacı gütmüyoruz

Özlü; kar amacı gütmediklerini kaydederek “Yaklaşık 10 gündür mutfağımız ters ediliyor. Bugünden itibaren bu alan hizmet vermeye başlayacak. Burada kaliteli yiyeceklerin tadılabileceği bir mekan. Merkezin tanıtılmaya ihtiyacı var. Ülkenin farklı noktalarından gelenler burada yedikleri yemekleri gittikleri yerlerde övsünler. Buradan kar etme niyetinde değiliz. Amacımız Düzce’nin mutfak kültürünü tanıtmak. Hepimizin önceliği Düzce kimliği olmalı” şeklinde açıklama yaptı.

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