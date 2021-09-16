Düzce aşılamada yüzde 81'e ulaştı

– Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce’de yapılan aşılama çalışmalarında aşı oranı plakaya ulaşarak yüzde 81 oldu.

Düzce’de aşı seferberliği devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada yapılan aşılama çalışmalarına ek olarak hastanelerde ve sağlık merkezlerinde de vatandaşların korona virüs aşılamaları devam ediyor. Mobil sağlık ekiplerinin de aşılamaya verdiği destekler ile Düzce korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarında yüzde 81 ile ulaştı. Aralıksız süren çalışmalarda aşılamanın Ekim ayında yüzde 90’lara kadar ulaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.