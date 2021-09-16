Kur’an kurslarında eğitim öğretim dönemi başladı

– Düzce İl Müftülüğüne bağlı hafızlık ve 46 yaş Kur’an Kurslarında 20212022 EğitimÖğretim yılı, coşku ve heyecanla başladı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre yüz yüze eğitim verilemeyen hafızlık ve 46 yaş Kur’an Kurslarında eğitim öğretim sezonu başladı. Düzce İl Müfütüsü Rüstem Can, beraberindeki il müftü yardımcısı Derya Topalcık ile birlikte Ertan Nihat Yılmaz 46 yaş Kur’an Kursu, Hamidiye ve Konuralp Hafızlık Kız Kur’an Kurslarını ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrenciler ve kurs öğreticileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Rüstem Can, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileklerinde bulunurken, öğrencilere de başarılar diledi.

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