Düzce Üniversitesi güvenlik için toplandı

– Yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Üniversitesi’nde, eğitim öncesinde üniversite içi ve dışarısında alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi 4 Ekim’de yüz yüze eğitime başlıyor. Düzce’ye binlerce öğrencinin gelmesi öncesinde Düzce Valiliği’nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Naci Akkaş, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katılım sağladı. Toplantıda 20212022 Akademik yılında Üniversite’nin içinde ve dışında alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.