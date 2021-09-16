Kızılay şehidi mezarı başında anıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Geçtiğimiz yıl Suriye’nin El Bab bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü esnada yapılan saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, mezarı başında anıldı.

Kızılay Düzce Şubesi’nde çalışmalarını sürdürdüğü esnada Suriye’nin El Bab bölgesinde bulunan sevgi evine gönüllü olarak giden Düzceli Mehmet Arif Kıdıman, teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düştü. Aradan geçen 1 yıllık süre içerisinde Kızılay tarafından yapılan bir çok çalışmaya adı verilen Mehmet Arif Kıdıman, mezarı başında Düzce Kızılay ekibi tarafından anıldı. Daha sonra ekipler Mehmet Arif Kıdıman’ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısı ile kentte camilerde lokma dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.