Kızılay şehidi mezarı başında anıldı

– Geçtiğimiz yıl Suriye’nin El Bab bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü esnada yapılan saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, mezarı başında anıldı.
Kızılay Düzce Şubesi’nde çalışmalarını sürdürdüğü esnada Suriye’nin El Bab bölgesinde bulunan sevgi evine gönüllü olarak giden Düzceli Mehmet Arif Kıdıman, teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düştü. Aradan geçen 1 yıllık süre içerisinde Kızılay tarafından yapılan bir çok çalışmaya adı verilen Mehmet Arif Kıdıman, mezarı başında Düzce Kızılay ekibi tarafından anıldı. Daha sonra ekipler Mehmet Arif Kıdıman’ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısı ile kentte camilerde lokma dağıttı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.