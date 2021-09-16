Açı kursta TYT deneme sınavları başladı

– Düzce’de faaliyetlerine devam eden Açı Eğitim Kurumları, yüz yüze eğitime yeni başlanılmasına rağmen TYT deneme sınavları başlatıldı.

Düzce Açı Eğitim Kurumları, öğrencilerine kaliteli eğitim vermeye devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin sınavlarda heyecan yapmaması adına deneme sınavlarını yapmaya başladı. Açı Eğitim Kurumları bu kapsamda öğrencilerinin nerede eksik olduğunu bizzat tespit edip, bire bir eğitimler vermeyi planlıyor. Yüz yüze eğitime yeni başlanılmasına rağmen TYT deneme sınavları da başlatıldı.

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