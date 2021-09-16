Kuru ailenin acısını paylaştılar

Düzce Belediyesi personellerinden Engin Kuru’nun ani vefatının ardından Düzce Belediyesi acılı aileyi yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuru ailesinin acısını paylaştı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Engin Kuru’nun ailesine ziyaret gerçekleştirerek Başkan Özlü’nün taziye mesajını bir kez daha iletti. Engin Kuru’nun belediyede sevilen isimlerden biri olduğunu ve ailesinin de her zaman yanında olduklarını kaydeden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, ailenin acısını paylaştı. Lise’de bilim bölümünde okuyan Nisanur Kuru’ya dizüstü bilgisayar hediye eden Düzce Belediyesi genç öğrencinin eğitim hayatına destek oldu.

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