Düzce TEM otoyolunda feci kaza: 8 yaralı İşçi servisi otoyolda dönmeye çalışırken otomobil arkadan çarptı

TEM otoyolu Düzce kesiminde işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda dönmeye kalkınca aynı istikamete giden otomobil çarptı. Kazada yan yatan minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce ili Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Barış B. idaresindeki 33 AGE 206 plakalı Toyota marka otomobil, TEM otoyolu asfalt yenilemesinde çalışan işçileri taşıyan Hacı K. idaresindeki 06 FU 8261 plakalı Ford marka minibüs yol çalışması yapılması için açılan refüjdeki aralıktan dönerken çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs yan yattı. Kazada sürücüler Barış B. ve Hacı K. ile birlikte işçi servisinde bulunan Hüseyin T., Kenan A., Kemal M., Özkan B., Mustafa Ü. ve Samet A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Düzce’deki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine uzun araç konvoyu oluştu.

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