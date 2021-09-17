Teknopark yönetim kurulu toplantısı yapıldı

– Düzce Üniversitesi bünyesinde teknoloji araştırma ve geliştirme üzerine faaliyetlerine devam eden Düzce Teknopark’ın yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de sanayicilerin ve girişimcilerin araştırma, geliştirme ve üretim konusunda tercih ettiği Düzce Teknopark’ın yönetim kurulu toplantısı Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Teknopark’ta gerçekleştirilen toplantı da sanayici ve girişimcilerin istekleri görüşüldü. Ayrıca teknopark içerisinde araştırma ve geliştirme projeleri de ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen yönetim kurulu toplantısında Rektör Nigar Demircan Çakar’a detaylı bilgilendirmelerde de bulunuldu.

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