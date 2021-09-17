Öğrenciler kütüphaneyi sevdi

– Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri Halk Kütüphanesine giderek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için Düzce Halk Kütüphanesi tarafından ‘kütüphanede buluşalım’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilkokul öğrencileri kütüphaneye giderek hem kitapları tanıyor hem de bilgilendiriliyor. Bu kapsamda Kütüphaneye gelen ilk kafilede bulunan ilkokul öğrencileri kütüphaneyi gezmelerinin ardından konferans salonunda kukla gösterisini izledi. Daha sonra kitaplar ile ilgili bilgilendirici çizgi filmi izleyen minikler daha sonra dans ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler kütüphanedeki etkinlikleri severken, Halk Kütüphanesinden alınan bilgilere göre, ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlerin devam edeceği, tüm okulları projeye katılmaya davet ettikleri öğrenildi.

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