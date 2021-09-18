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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Birol Şahin çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Başkan Birol Şahin çalışmaları yerinde inceledi

– Kaynaşlı’da yeni açılan sokaklarda devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ekiplerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede vatandaşların ulaşımlarının rahatlatılması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Her gün ilçe genelinde çeşitli noktalarda yapımları devam eden kaldırım, kilit parke, asfalt, alt yapı gibi hizmetleri inceleyen ve ekiplerin başında bulunan Başkan Şahin, son olarak yeni açılan sokaklarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Karaçalı Mahallesi’nde yeni açılan 32. Sokak'taki kilit parke taşı yol yapım çalışmalarını inceledi. Yapılan döşeme işlemlerini inceleyip yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

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