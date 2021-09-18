KYK personeline yangın tatbikatı

– Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sonuçlarını açıklamasının ardından Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdun'da personelin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı.

Düzce Üniversitesi, yüz yüze eğitime 4 Ekim'de başlayacak. Düzce’de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

(KYK) yurtlarında da binlerce öğrenci ikamet edecek. Yurtlarda korona virüs ile ilgili tüm önlemler alınırken, öğrenciler de 3 Ekim'de yurtlara gelmeye başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurt Müdürlüğü ve AFAD işbirliğinde yurtta bulunan personellerin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı. İlk olarak yurdun konferans salonunda personellere eğitim verildi. Daha sonra yurdunda bahçesinde oluşturulan alan yakılarak, personeller tarafından söndürülme çalışması yapıldı.

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