Düzce’de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

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– Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce Merkez ilçe Beyköy Jandarma Karakol komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından yapılan denetimde TEM Otoyolu bağlantı yolunda yapılan yol kontrol devriyesinde Serdar E.’nün üzerinde yaklaşık 7 gram kubar esrar olduğu değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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