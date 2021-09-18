Serbay Akademiden e-ticaret eğitimi

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– Serbay Akademi, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetiminde IdeaSoft ve Serbay Interactive’in katılımıyla birlikte esnafa eticaret eğitimi gerçekleştirildi.

Serbay Akademi tarafından Esnaf ve Sanatkarlar oda başkanları, genel sekreterleri ve kurum içi personelinin katılımlarıyla, Serbay Interactive ve IdeaSoft'un katkısıyla eticaret eğitimi verildi.

Eğitimde, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ve DESOB bünyesine bağlı odaların genel sekreterleri ve personeli yer aldı.

IdeaSoft Bölge Müdürü Şahin Aksu, katılımcılara eticaretin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verdi.

Serbay Interacti ve Ajans Başkanı Görkem Özdemir, ‘Türkiye'de Rakamlarla Eticaret’, ‘Eticaretin KOBİ'lere Faydası’ ve ‘Eticarette Başarı Hikayeleri’ başlıkları altında bilgiler aktardı.

Özdemir, eğitimin son bölümünde katılımcıların eticaret hakkındaki sorularını yanıtlayarak program son buldu.

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