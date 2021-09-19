Çevre timi 1 ton çöp topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre timi 1 ton çöp topladı

İHA

Çevre timi 1 ton çöp topladı

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Düzce şehir merkezinde yaptıkları çalışma ile 2 saatte 1 ton çöp topladı.
Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından kurulan Çevre timi yine iş başına geçti. Gönüllüler Düzce kent merkezinde Dünya Temizlik günü sebebi ile çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Anıtpark meydanında başlatılan etkinlik kapsamında çevre timi ekipleri ara sokaklar, parklar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, Kent Park, Gençlik Merkezi bahçesi ve çevresinde çöpler tek tek toplandı. Yapılan etkinlik kapsamında 2 saatte 1 ton çöp toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk yaştaki ağız diş sağlığı problemleri gelecek yaşların korkulu rüyası Tedavi edilmeyen diş problemleri, ilerleyen yaşlarda problemler oluşturuyor
YEREL HABERLER Çocuk yaştaki ağız diş sağlığı problemleri gelecek ...
Gazilere duygulandıran anons Belediye otobüsüne binen gazi duyduğu anons ile duygulandı
YEREL HABERLER Gazilere duygulandıran anons Belediye otobüsüne binen ...
Sarayların vazgeçilmez pirincinin hasadı başlıyor
YEREL HABERLER Sarayların vazgeçilmez pirincinin hasadı başlıyor
Serbay Akademiden e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER Serbay Akademiden e-ticaret eğitimi
Yeni dönem hedef ve beklentiler konuşuldu
YEREL HABERLER Yeni dönem hedef ve beklentiler konuşuldu
Düzce’de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce’de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele ...
Vaaz ve irşat programları daha etkin yapılacak
YEREL HABERLER Vaaz ve irşat programları daha etkin yapılacak
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Düzce paylaşımı
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Düzce paylaşımı
Düzce’de fabrikalarda 24 saat gözetim yapılacak
YEREL HABERLER Düzce’de fabrikalarda 24 saat gözetim yapılacak
Vali Atay, esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, esnafları ziyaret etti
163 motosiklet sürücüsü kasksız yakalandı 191 motosiklet denetlendi, 28 sürücünün kurallara uyduğu görüldü
YEREL HABERLER 163 motosiklet sürücüsü kasksız yakalandı 191 ...
Geleceğin sanatçılarına ziyaret
YEREL HABERLER Geleceğin sanatçılarına ziyaret
Düzceli gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Düzceli gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
10 günde bin 377 genç aşılandı Aşılanan 120 gence hediyeleri verilecek
YEREL HABERLER 10 günde bin 377 genç aşılandı Aşılanan 120 gence ...
KYK personeline yangın tatbikatı
YEREL HABERLER KYK personeline yangın tatbikatı
Vatandaşlar, temizlik ekipleriyle iş merkezini temizledi
YEREL HABERLER Vatandaşlar, temizlik ekipleriyle iş merkezini ...
Seyir halindeki kamyonette kokutan yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonette kokutan yangın
Başkan Birol Şahin çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Birol Şahin çalışmaları yerinde inceledi
Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı Dilencinin cebinden 860 lira para çıktı
YEREL HABERLER Evim yandı bahanesi ile dilencilik yaptı Dilencinin ...
Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor
YEREL HABERLER Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi ...
Evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı, üzerinden 860 TL çıktı
YEREL HABERLER Evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı, ...
Gençliğine güvenerek aşı olmayı geciktirince pişmanlığı hastane odasında yaşadı Önce ateş, sonra öksürük derken gözünü hastanede açtı Aşı olmayı geciktirince pişmanlık yaşan genç yaşıtlarını uyardı: “Gençlere öneriyorum, bir an önce aşılarını yaptırsınlar"
YEREL HABERLER Gençliğine güvenerek aşı olmayı geciktirince ...
Öğrenciler kütüphaneyi sevdi
YEREL HABERLER Öğrenciler kütüphaneyi sevdi
Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.