Hijyen şartlarını tamamlayan okullar belgelerini aldı

– Korona virüs salgını sonrasında başlatılan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu programını tamamlayan okullara belgelerini, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç verdi.
Korona virüs salgını sonrasında okullarda üst düzey dezenfektasyon çalışmalarına başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile birlikte okullarda temizlikler tek tek denetlenmeye başlandı. Ayrıca salgın sonrasında başlatılan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu’nda belirlenen kriterler de okullar tarafından tek tek yapılmaya başlandı. Kılavuzu yerine getiren okullara İl Milli Eğitim Müdürü Taner Kırbaç, bizzat belgeleri teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.