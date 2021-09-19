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Düzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

DHA

Düzce'de 'süslü kadınlar' pedal çevirdi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında süsledikleri bisikletleriyle tur attı.  
Düzce´de yaklaşık 60 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar, süsledikleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Bazı kadınlar ise çocukları ile gelerek, etkinliğe renk kattı. Kadınlar, amaçlarının egzoz kokusundan uzak şehirde yaşamak olduğunu belirterek, "Bizler çocuklarımızla egzoz kokusundan, motor sesinden uzak bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bisiklet bizler için özgürlük. Gönül rahatlığı ile bisiklete binmek istiyoruz. Kadın olunca biraz daha zor oluyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde durunca sözlü tacizler art arda geliyor. Bunlara da dikkat çekmek için bu tura katıldık." dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-09-19 18:36:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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