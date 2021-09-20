Düzce’de 790 bin fidan toprakla buluşacak

– Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Düzce haritası paylaşarak, 2021 yılı sonuna kadar Düzce’de 790 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

Ülke genelinde çıkan orman yangınları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin 81 ilinde fidan dikim etkinliğinde bu yıl milyonlarca fidan dikileceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından paylaştığı Düzce haritası ile Düzce’de 2021 yılı sonuna kadar 790 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı. Pakdemirli, “ 2021’in sonuna kadar Düzce’de 790 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikerek geleceğe nefes oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz” yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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