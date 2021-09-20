Genç öğrencilere iş sağlığı eğitimi verildi

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– Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri uygulamalı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’nde beceri eğitimi görüyor. Öğrencilere son olarak İş Sağlığı, iş güvenliği ve enfeksiyondan korunma eğitimleri verildi.

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, uygulamalı olarak eğitimler görmeye devam ediyor. Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de uygulamalı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde eğitimlere giriyor. Burada beceri eğitimi gören öğrenciler sağlık konusunda detaylı eğitimler alırken, İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Enfeksiyondan korunma konularında da ilgililerinden eğitim aldı.

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