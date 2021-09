Düzce'de bir ayda 197 ton et tüketti

– Düzce’de bulunan 3 farklı kesimhaneden alınan bilgilere göre, Ağustos ayında ilde 197 ton 510 kilogram karkas et tüketildi.

Düzce’de 3 farklı kesimhanede hayvanların kesimleri sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Veteriner ekipleri tarafından kesimhanelerde yapılan kontrollerde Ağustos ayında 660 adet büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Yapılan kesimlerde hayvanın kesim öncesi ve sonrasında kontroller yapıldı. Muayeneler sonrasında herhangi bir sorun yaşanmazken toplamda 197 ton 510 kilogram karkas et kesimhanelerden Düzce’deki kasap ve lokantalara gönderildi. Böylelikle Ağustos ayı içerisinde Düzceliler 197 ton 510 kilogram et tüketimi yaptı.

