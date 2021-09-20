Bolu Dağı’na sürücüleri rahatlatan çözüm

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– Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı’nda yeni önlemler alarak, bariyer üstüne şeritler yerleştirdi. Böylelikle karşı istikametten giden sürücülerin ışıkları artık rahatsız etmeyecek.

D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde Karayolları ekiplerince yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Daha önce bir çok kazanın yaşandığı bölgede alınan önlemlere bu sefer şeritler eklendi. Karşı istikametten gelen araçların ışıklarının göz aldığı bölgede karayolları ekipleri ışıkların göz almaması için bariyerlerin üzerlerine şeritler ekledi. Yeni şeritlerin eklenme çalışmaları bölgede devam ederken, sürücüler ise daha güvenli bir yolculuk yapacak.

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