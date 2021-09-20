Kayıp çocuğu jandarma ekipleri buldu

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– Düzce’de kaybolan 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk jandarma ekiplerinin takibi ile kısa sürede bulundu.

Düzce Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Mumure köyünde yaptıkları devriye sırasında 2 yaşındaki Ayşe Alhasan isimli çocuğun yaklaşık bir saattir kayıp olduğu bildirildi. Bunun üzerine arama çalışması yapan jandarma ekipler 2 yaşındaki çocuğu Melen Park içerisinde bulunarak ailesine teslim etti. Alhasan ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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