Bahçeşehir’de ki okullar da temsilciler belirlendi

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– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını hızlandıran Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, Bahçeşehir bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek, her okulda birer temsilci belirleme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, gençlerle yeni dönemde de çeşitli faaliyetler yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ekipler Bahçeşehir bölgesinde bulunan Lise ve ortaokullara giderek temsilci belirleme çalışmalarına başladı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi’ni ziyaret eden heyet daha sonra Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’na giderek okul müdürleri ile tek tek görüşerek yapacakları faaliyetleri anlattı. Daha sonra okullarda temsilci belirleme çalışmalara yaparak, temsilcilere yeni eğitim öğretim yılında yapılacak faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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