Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Son çıkan mülki idare amirleri kararnamesinde Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can’a, Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Akçakoca Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Mustafa Can’a Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Atay’ı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun ile İlçe jandarma komutanı Yüzbaşı Özgür Kıvcı’da karşılayarak Akçakoca’da asayiş olayları ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Mustafa Can, deniz sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması ile ilgili ilçede yapılanlar hakkında Vali Atay’a bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.