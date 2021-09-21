Bolu Dağı’nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor Sisle kaplı yol havadan görüntülendi

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

– D100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Sisle kaplı yol havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında olan Bolu Dağı’nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. D100 Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.