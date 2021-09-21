Ret kararına rağmen ekmeğe yapılan zamma tepki

– Düzce’de ekmek fiyat tarifesi komisyonunun ret oyuna rağmen ekmeğe yapılan yüzde 15 zamma tepki geldi. Düzce Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklamada, “Fiyat talebi komisyon tarafından oy çokluğu ile reddedilmesine rağmen Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası zam talebinde ısrarcı olmuştur” denildi.

Düzce Belediyesi’nden ekmek fiyatına yapılan yüzde 15’lik zam ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada zam talebine Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası dışında tüm kurumların ret oyu verdiği belirtilerek, “Düzce Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu komisyon Ağustos ayında ekmek fiyat tarifesini görüşmek üzere toplandı. İsrafın önüne geçmek ve ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar öne sürülerek, Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca ekmek fiyatına yüzde 15 oranında zam talep edildiği zam talebine; Düzce Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının temsilcileri ret oyu vermiş, sadece Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası talep ettiği zammın kabul görmesi yönünde oy kullanmıştır. Fiyat talebi komisyon tarafından oy çokluğu ile reddedilmesine rağmen Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası zam talebinde ısrarcı olmuştur” denildi.



"Düzcelinin ekmeği ile oynatmayız"

Fiyatın çevre illerdeki ekmek fiyatına düşürülmemesi halinde Düzce Belediyesinin gerekli adımları atacağı vurgulanan açıklamada, “Her zaman halkın beklentilerini ve refahını ön planda tutan Düzce Belediyesi, çevre illerdeki ekmek fiyatlarını baz alarak zam talebine ret oyu vermiştir. Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ekmeğe yapılan zammı komşu iller Sakarya, Bolu ve Zonguldak ile mütenasip bir seviyeye çekmez ise Düzce Belediyesinin gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğinin bilinmesini, Düzce Halk Ekmek adı altında ekmek üretimi yapacağının ve Düzceli hemşehrilerimize yukarıda isimleri sayılan illerden daha ucuz ekmek satacağının dikkate alınmasını Fırıncılar Odamızdan ve fırıncılarımızdan rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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