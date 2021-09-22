Evine kenevir eken şüpheliye jandarma baskını

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akçakoca ilçesine bağlı Dadalı Köyü'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç. isimli şahsın evine ve ev eklentilerine narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde toplam 8 kök kenevir bitkisi ile bin 128 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan A.Ç. ise gözaltına alındı.

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