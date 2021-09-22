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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İHA

Düzce’de jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

– Düzce Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek yaptıkları operasyonda 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirildi.
Düzce il genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu satışına ve kullanımına göz açtırmıyor. Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Bostanlık köyünde yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı. Ekipler A.T. ve U.K.’nin evinde akşam saatlerinde yaptıkları adli aramada 96 gram kubar esrar, 1 gram Bonzai, 3 gram metafetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan payp ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat sürüyor.

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