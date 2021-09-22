Tuncay Şahin İKV yönetiminde

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) yönetiminde.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde yürüttüğü çalışmalarla en önemli kuruluşlar arasında yer alan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) TOBB İstanbul hizmet binasında yapılan 59. Genel Kurul toplantısına katılım sağladı.

Toplantıda, vakfın faaliyet raporları delegelerin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak açık oylama usulü ile yeni yönetim kurulu seçildi. Ayhan Zeytinoğlu yeninden güven tazeledi ve “Bizleri yeniden göreve seçen delegelerimize teşekkür ediyor, sizlere layık olmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Genel Kurulun tamamlanmasının ardından Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu ile birlikte yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında ki yönetim kurulunda; “Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Atila Menevşe, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Tuncay Şahin, Ali Sami Aydın, Celal Kaya, Levent Taş, Yavuz Altun, Süleyman Uyar, İsmail Gülle, Can Yücaoğlu, Akansel Koç ve Hakkı İsmet Aral yer aldı.

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