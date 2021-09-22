Başkan Özlü, İstanbul Caddesi’nde ki çalışmaları inceledi

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi üzerinde devam eden Kent Estetiği projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla projeyi görüştü.

Düzce’de geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan İstanbul Caddesi’nde kent estetiği projesi devam ediyor. Proje kapsamında yıllardır yenilenmeyen alt yapının yenilenmesinin ardından kaldırımlar düzenlenmişti. Bu düzenlemenin ardından cadde vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni ağaçlar yerlerine yerleştirildi. Son düzenlemelerin yapılması ile birlikte cadde de gözle görülür değişim yaşandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de, Kent estetiği projesinde yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Özlü, düşünceleri ve yenilikleri dinleyerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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