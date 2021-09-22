Vali Atay, esnafları ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Vali Atay, ilçelerde esnafları ziyaret ederek, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında esnafların kurallara uyup uymadığını denetliyor.

Korona virüs salgını ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da salgınla mücadele kapsamında alınan kurallar esnaflara hatırlatılıyor. Vali Cevdet Atay’da, Cumayeri ilçesine giderek esnafları tek tek ziyaret etti. Vali yardımcısı Gürbüz Saltaş, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile beraber hareket eden Vali Cevdet Atay, esnafları ziyaret ederek salgınla mücadelede alınan kuralları hatırlattı ve tek tek denetledi.

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