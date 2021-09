Pandemi çocukların mikroplara ulaşımını engelledi Okulların açılmasıyla çocuklarda artan hastalanma vakalarını değerlendiren Uzm. Dr. Öztürk: “Çocuklar 1-2 ay hastalık yaşayabilirler meraklanacak durum yok”

– Okulların açılması ile çocuklarda hastalanma vakalarına karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, “Çocukların el hijyenine dikkat etmeliyiz, beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmek hastalık sıklığını azaltacaktır” dedi.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, çocukların evde 1,5 yıl kalmalarından dolayı mikroptan uzak kaldığını okulların açılması ile hastalanmalarının normal olduğunu belirterek anne ve babaları uyarılarda bulunarak yapması gerekenleri anlattı. Öztürk, “Pandeminin etkisini çocuklarda farklı şekilde göreceğiz. Çünkü bağışıklık borcu dediğimiz bir şey var. Vücut bağışıklığı zaman içinde, mikroplarla tanışa tanışa kendini geliştiren büyüdükçe biraz daha rahatlayan bir sistemdir. Geçen yıl sancılı süreçten dolayı çocuklar hep evdeydiler. Birbirleriyle temas etmediler. Aslında o eskilerin dediği mikropla tanışma dönemini geçen yıl çok yaşayamadı çocuklar. Bir kere ailelere şunu söylemek lazım. Bu sene okul açıldıktan sonra 12 ay boyunca çocuklar hastalık sıklığı biraz fazla olabilir. Hiç merak etmesinler. Çocuklarda düzenli ve sağlıklı beslenme, uyku düzeninin oturtulması, gün içinde hijyenin korunması hastalıklardan korunmada temel faktörlerden bir kaçı. Çocuğumuzun hiç hastalanmamasını istiyorsak bu aslında çok afaki bir durum olacaktır. Hastalanmayan çocuk yok bunu bilmek lazım" dedi.



El hijyenine ve uyku düzenine dikkat

Çocuklarda hastalıkların ilerlemesi hakkında bilgiler veren Öztürk, "Bağışıklık sistemi de çocuğunuzun hiç hastalanmamasını sağlayan bir sistem değil. Hastalıkların ilerlememesini, çocukların 35 gün içinde iyileşmesini, antibiyotiğe ihtiyaç duyulmamasını sağlayan bir sistem. Bunda sürekli destek vitaminlerinin kullanılması, bağışıklık sistemini sürekli dışarıdan ilaçla desteklemeye çalışmak doğru bir hareket değil. Sağlıklı beslenen, gün içinde ekstra bir rahatsızlığı olmayan çocuklara dışarıdan bağışıklık sistemi takviyesi önermiyoruz. Özellikle B vitamini, çinko, C vitamini, balık yağları dışarıdan takviyeler haricinde kullanılabilir. Yani el hijyenine dikkat etmeliyiz, çocukların beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmek hastalık sıklığını azaltacaktır” diye konuştu.



“Çocuklarınız yemeği karınları acıkınca yesin”

Sabah kahvaltısının çok önemli olduğunu anlatan Uzm. Dr. Rıfat Can Öztürk, “Sabah kahvaltısı günün en önemli beslenme öğelerinden bir tanesidir. Ama yapılan son çalışmalar göstermiş ki. Aslında acıktıktan sonra yemeğe başlamak lazım. Çünkü vücudun yemeğe hazır olması gerekiyor. Burada çocuğunuz sabah yemek yemek istemiyorsa, beslenmek istemiyorsa okul şartları da uygunsa okulda beslenmenin devam etmesinde hiçbir sakınca yok. Yani çocuğunuz aç değilse burada özellikle beslemeye çalışmak onların beslenmesini düzelmeyecektir. Kahvaltıyı diğer öğünlerden ayıran en önemli özellik protein ve karbonhidratın birazcık daha yoğun verilmesi. Mesela yumurta olabilir ama pilav, makarna gibi basit karbonhidratlardan da kaçınmak lazım. Çocuğunuz yemek yemek istemiyorsa hafif bir atıştırma ve okulda beslenmenin devam etmesi kahvaltı açısından son derece önemli” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.