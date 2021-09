Düzce’de yurt sorunu yaşayanlara Başkan Özlü’den yardım eli

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ekim ayı itibariyle 20212022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim görecek olan üniversite öğrencilerine çağrı yaptı. Başkan Özlü, “Yurt sorunu yaşayan her öğrenci ve velimizi belediyemize bekliyoruz” dedi.

Düzce Üniversitesini kazanan öğrencilerin olası yurt sorununun önüne geçmek için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü harekete geçti. Yurtlarda barınma sorunu yaşayan öğrencilere Düzce Belediyesi yardım elini uzatacağını açıkladı. Başkan Özlü, yaptığı açıklama ile öğrenci ve velileri Düzce’ye davet ederek yurt sorunu yaşayan öğrencilerin sorunlarını çözeceklerini kaydetti. Başkan Özlü davetinde, “Düzce bizim evimiz diyerek çıktığımız bu yolda, Düzce'mize okumaya gelen her öğrencimizi şehrimizde baş tacı edeceğiz. Öğrencilerimizin kıymetli aileleri, çocuklarınız bize emanet. Yurt sorunu yaşayan her öğrenci kardeşimizi sorunlarının çözümü için Düzce Belediyesi'ne bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yurt problemi yaşayan öğrenciler 0380 524 37 05 ve 0380 524 70 27 numaralarından ulaşarak sorunlarını anlatabilecek.

