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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesinden 1250 öğrenciye kırtasiye desteği

İHA

Düzce Belediyesinden 1250 öğrenciye kırtasiye desteği

Düzce Belediyesi tarafından her eğitimöğretim dönemi öncesinde öğrenci ve ailelerine verilen destek bu yıl da sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda bin 250 aileye eğitim setleri teslim edildi.
Düzce Belediyesi, her eğitim öğretim dönemi yaptığı gibi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye desteğini sürdürdü. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bin 250 aileye kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setlerini ulaştırdı.
Kampanyaya destek veren esnaf, sanayici ve iş insanlarına teşekkür eden Başkan Özlü, “Geçtiğimiz eğitimöğretim dönemi öncesinde 550 çocuğumuza destek sağlamıştık. Bu yıl 800 öğrenci ile başladığımız kampanyamız hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bin 250'ye çıktı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Öğrenciler ile ilgili destek çalışmalarımız sadece eğitim dönemi ile sınırlı kalmıyor. Düzce Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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