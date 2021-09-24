Rektör Çakar üreticilerle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitesi’nin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamındaki çalışmalarına katılan üreticilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Tesisler binasında gerçekleşen programa; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile ihtisaslaşma programına gönüllü olarak katılım sağlayan üreticiler katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakar, tıbbi bitki, tıbbi mantar yetiştiriciliği ve arıcılık faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan üreticilere teşekkür ederek sözlerine başladı. Bu tür çalışmalarda denemenin, merak etmenin ve ilgi duymanın çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Çakar, Düzce’nin bereketli ve verimli topraklara sahip olduğunu belirterek fındık dışındaki tarım düşüncesinin değişimi de beraberinde getirdiğini vurguladı.



“Üreticiler çözüm ortaklarımız”

İlk örnek olmanın her zaman zor olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakar, görsel hafızayla düşünen bir toplum olduğumuz için rol model olmanın önemine değindi. 2017 yılında ilçeleri ziyaret ederek ihtisaslaşma programını anlatmaya başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üreticilerin gelir elde etmeye başladıkça, yaygınlaştırma faaliyetlerinin de kolaylaştığını sözlerine ekledi. Önümüzdeki ay üreticilerin de katılımıyla yeniden toplantılar yapmak istediklerini belirten Rektör Çakar, üreticileri çözüm ortakları olarak gördüklerine dikkat çekerek, bu topraklardan farklı ürünler de yetiştirme vizyonu oluşturmak istediklerinin altını çizdi.



“Düzce’nin en cesur insanları”

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise, üreticilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek kendilerine her zaman destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Düzce Üniversitesi’nin; Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) toprak analizi yaparak çiftçilere, toprak ve iklim şartlarına en uygun tıbbi bitki yetiştirme önerisinde bulunduğunu belirten Hasırcı, üreticilerden katma değeri yüksek tıbbi bitki yetiştirmelerinin önemi üzerinde durdu. Daha önce denenmemiş ve yapılmamış bir faaliyeti yaptıkları için üreticileri, Düzce’nin en cesur insanları olarak tanımlayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi’nin üreticilere bilgi verme, yönlendirme ve pazarla buluşturma misyonu olduğunu dillendirdi.

Düzce Üniversitesi’nin Destekleriyle Artık Kendi Ürünlerini Üretip Satabiliyorlar

İhtisaslaşma çalışmalarına gönüllü olarak katılan üreticiler ise görüşlerini ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nin destekleriyle başladıkları bu çalışmalarda, kendi ürünlerini üretip satma konumuna geldikleri için Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

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