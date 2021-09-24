Şehir kışa hazırlanıyor

– Düzce Belediyesi kış öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında ağaçlarda budama, uzayan otların kesimi ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Son bahar aylarının gelmesi ile birlikte Düzce Belediyesi’de kış hazırlıklarına başladı. Kış ayları öncesinde yapılan ağaç budama faaliyetlerine ek olarak otların temizlenme çalışmaları da yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında D100 karayolu üzerinde bulunan ağaçlarda budama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da ekipler şehrin çeşitli noktalarında bulunan parklarda uzayan otların kesim işlemlerini de yapıyor. Bazı ekipler ise ara sokaklarda trafiğin rahatlatılması için yol açma faaliyetlerini de sürdürüyor.

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