Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

– Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde online satış sistemine geçen zincir marketlerle küçük esnaf ve marketler savunmasız kalmış, bu gelişme neticesinde esnaf bir önemli darbe daha aldı. Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu belirtti. Akdemir, küçük esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesinin tek yolunun müşteri memnuniyetini sağlamak ve korumak olduğunu bunun da yolunun müşterinin işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmekten geçtiğini ifade etti. Bunun için de market içi otomasyon sistemleri olan hızlı satış ve stok takip programlarının küçük esnaf ve marketler için belirleyici bir unsur olarak ön plana çıktığına dikkatleri çekti.

Akdemir, Bilsoft Yazılım olarak başta market ve kırtasiyeler olmak üzere perakendecilerin işlemlerini kolaylaştırıp hız kazandıracak otomasyon çözümleri sunduklarını ve bu doğrultuda market ve diğer perakendecilerin ihtiyaç duyduğu Hızlı Satış Programı ve Stok Takip Programı sunduklarını belirterek “Hızlı satış ve stok takip programları, perakendecilerin satış, ödeme alma, cari ve stok takibine ilişkin tüm süreçleri daha hızlı yöneterek müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra, zamandan tasarruf sağlamalarına ve bu sayede sürekli iş geliştirmeye ve müşterilerine odaklanmalarına olanak sağlamakta. Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe programıyla tam entegre çalışmaktadır. Dokunmatik ekran özelliği ile tek butonla kredi kartınakit satışlı, çoklu ödeme, kolay para girişi, fiş ve fatura yazdırabilme, para üstü takibi otomasyonları gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Stok takip programı olarak da kullanılabilen Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe ile entegre çalıştığından ve bu çalışma sisteminde tüm stok, kasa girişçıkışlarının otomatik olarak takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Satış ekranlarında müşterilerden gelen aynı ödemeleri hem nakit hem kredi kartı veya bir kısmını kredi kartı ve bir kısmını nakit olarak ödeme alabilmektedir. Bu özellikler perakendecilerde iş akışını otomasyona taşıyıp hata oranlarını sıfıra indirerek işlemleri hızlandırmakta ve bunun neticesinde müşteri memnuniyeti arttırmaktadır” dedi.

Bilsoft Yazılım yerli ve milli yazılım ile 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunuyor.

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