Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

İHA

Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

– Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu söyledi.
Pandemi döneminde online satış sistemine geçen zincir marketlerle küçük esnaf ve marketler savunmasız kalmış, bu gelişme neticesinde esnaf bir önemli darbe daha aldı. Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu belirtti. Akdemir, küçük esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesinin tek yolunun müşteri memnuniyetini sağlamak ve korumak olduğunu bunun da yolunun müşterinin işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmekten geçtiğini ifade etti. Bunun için de market içi otomasyon sistemleri olan hızlı satış ve stok takip programlarının küçük esnaf ve marketler için belirleyici bir unsur olarak ön plana çıktığına dikkatleri çekti.
Akdemir, Bilsoft Yazılım olarak başta market ve kırtasiyeler olmak üzere perakendecilerin işlemlerini kolaylaştırıp hız kazandıracak otomasyon çözümleri sunduklarını ve bu doğrultuda market ve diğer perakendecilerin ihtiyaç duyduğu Hızlı Satış Programı ve Stok Takip Programı sunduklarını belirterek “Hızlı satış ve stok takip programları, perakendecilerin satış, ödeme alma, cari ve stok takibine ilişkin tüm süreçleri daha hızlı yöneterek müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra, zamandan tasarruf sağlamalarına ve bu sayede sürekli iş geliştirmeye ve müşterilerine odaklanmalarına olanak sağlamakta. Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe programıyla tam entegre çalışmaktadır. Dokunmatik ekran özelliği ile tek butonla kredi kartınakit satışlı, çoklu ödeme, kolay para girişi, fiş ve fatura yazdırabilme, para üstü takibi otomasyonları gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Stok takip programı olarak da kullanılabilen Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe ile entegre çalıştığından ve bu çalışma sisteminde tüm stok, kasa girişçıkışlarının otomatik olarak takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Satış ekranlarında müşterilerden gelen aynı ödemeleri hem nakit hem kredi kartı veya bir kısmını kredi kartı ve bir kısmını nakit olarak ödeme alabilmektedir. Bu özellikler perakendecilerde iş akışını otomasyona taşıyıp hata oranlarını sıfıra indirerek işlemleri hızlandırmakta ve bunun neticesinde müşteri memnuniyeti arttırmaktadır” dedi.
Bilsoft Yazılım yerli ve milli yazılım ile 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler kütüphane ile tanıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler kütüphane ile tanıştı
Şehir kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şehir kışa hazırlanıyor
Düzce yaylalarında kanlıca bolluğu
YEREL HABERLER Düzce yaylalarında kanlıca bolluğu
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti
YEREL HABERLER Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti
Manevi danışmanlar göreve başladı
YEREL HABERLER Manevi danışmanlar göreve başladı
Rektör Çakar üreticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çakar üreticilerle bir araya geldi
Düzce Belediyesinden 1250 öğrenciye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden 1250 öğrenciye kırtasiye desteği
Düzce’de parksız mahalle kalmayacak
YEREL HABERLER Düzce’de parksız mahalle kalmayacak
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Düzce’de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle başladı
YEREL HABERLER Düzce’de Avrupa Spor Haftası spor etkinlikleriyle ...
Düzce’de yurt sorunu yaşayanlara Başkan Özlü’den yardım eli
YEREL HABERLER Düzce’de yurt sorunu yaşayanlara Başkan Özlü’den ...
Düzce’de sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Düzce’de sağanak yağış etkili oluyor
Can sıkıntısıyla çaya attığı oltasına 51 kiloluk dev takıldı 1.8 metre uzunluğundaki balığı sudan 3 saatte çıkarabildi Görenin fotoğraf çektirdiği 51 kiloluk yayın balığı 3 bin liraya satıldı
YEREL HABERLER Can sıkıntısıyla çaya attığı oltasına 51 kiloluk dev ...
Şüphe üzerine durdurulan araç uyuşturucu hap deposu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araç uyuşturucu hap deposu ...
Pandemi çocukların mikroplara ulaşımını engelledi Okulların açılmasıyla çocuklarda artan hastalanma vakalarını değerlendiren Uzm. Dr. Öztürk: “Çocuklar 1-2 ay hastalık yaşayabilirler meraklanacak durum yok”
YEREL HABERLER Pandemi çocukların mikroplara ulaşımını ...
Türkiye şampiyonu Sözat milli takımda
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Sözat milli takımda
Rektör Çakar'dan Başkan Koloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çakar'dan Başkan Koloğlu’na ziyaret
Çalıcumalı öğrenciler Vali Atay'la tanıştı
YEREL HABERLER Çalıcumalı öğrenciler Vali Atay'la tanıştı
Yeni dönem öncesi okulları ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Yeni dönem öncesi okulları ziyaret ediyor
Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor
Dijital içerikler öğrencilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Dijital içerikler öğrencilere tanıtıldı
Temiz şehir Düzce sloganına yakışır şekilde çalışıyorlar
YEREL HABERLER Temiz şehir Düzce sloganına yakışır şekilde ...
Ekmeğin gramajı arttı fiyatı aynı kaldı
YEREL HABERLER Ekmeğin gramajı arttı fiyatı aynı kaldı
Hatalı sollama yapan otomobil 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 
YEREL HABERLER Hatalı sollama yapan otomobil 3 araca çarptı: 1 ölü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.