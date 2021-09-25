Düzce Üniversitesi ilk altın madalyasını aldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 kapsamında; Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve TÜRKPATENT iş birliğinde düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, yaptığı çalışmayla altın madalya alma başarısını gösterdi.

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21’de kazanan buluşçulara ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacir ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından verildi.

Uluslararası alanda 20 farklı ülkeden, 72’si yabancı toplam 254 buluşun yer aldığı etkinlikte Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, “Poliüretan Bazlı Yeni Bir Kompozit Panel” başlıklı buluşuyla altın madalya almaya hak kazandı. Emrah Yılmaz çalışmasında; poliüretan sıvısına bor bileşiklerinden tinkal ve borik asit, lastik atığı, tarımsal atık ve aktif karbon farklı karışım oranlarında ikame ederek kompozit panel üretti.



Çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek

Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz yaptığı açıklamasında; “Günümüzde poliüretan dolgulu kompozit paneller ısı yalıtımı, ses yalıtımı, mukavemet özellikleri gibi performanslarından dolayı beyaz eşya sektöründe, binaların çatı ve cephelerinde soğuk hava deposu, panjurkepenk, buzdolabı üretiminde, uzay ve havacılık sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ekokompozit panelin soğuk hava deposu ve panjurkepenk üretiminde, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde kullanılabileceği ve gerekli kabul kriterlerini yapılan deneysel çalışmalar ile karşılayabileceği görülmüştür. Ayrıca düşük karbon ayak izine sahip, ekonomik ve çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek ve doğaya salınan tarımsal ve çevresel atıkların geri dönüşümü sağlanarak poliol kullanım miktarı azaltılabilecektir” ifadelerine yer verdi.

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