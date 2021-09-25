Başkan Özdemir, Düzce'nin katı atık ayrıştırma tesisini inceledi

– Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Düzce'de faaliyette olan katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretimi ile tıbbi atık bertaraf tesisini inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önemli projelerinden biri olan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi başka illere örnek oluyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur Düzce’ye gelerek katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretimi ile tıbbi atık bertaraf tesisini inceledi, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den bilgiler aldı.

Faruk Özlü, “Bu tesisi bir yatırımcımızla birlikte kurduk. Bu tesis Düzce’de toplanan katı atıkları önce ön ayrıştırmaya tabi tutuyor. Burada ikili ayrıştırma sistemini benimsedik. İkili ayrıştırma sistemi organik ve inorganik olmak üzere gelen çöpleri, evsel atıkları ikiye ayırıyor. Organik atıkları fermantasyon tanklarına gönderiyoruz. Burada öncelikle enerji üretiyoruz. Enerjiden sonra kalan kısmını gübre olarak değerlendirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında organik atıklardan enerji ve toprak zenginleştirici organomineral gübre üreteceğiz. İkinci kısım, yani inorganik atıklar, bunların arasında yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar var. Bunları dolgu maddesi olarak değerlendiriyoruz. Bunlar yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir kısmı temsil ediyor. Diğer kısımlarda geri dönüşüme gidecek olan ürünler var, metal ürünler var, kağıt var, poşetler var. Bunları da paketleyip geri dönüşüme gönderiyoruz” dedi.

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