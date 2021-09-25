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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce heyetinden Bakan Kurum’a ziyaret

İHA

Düzce heyetinden Bakan Kurum’a ziyaret

– Düzce’den Ankara’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için giden heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek Düzce ve köylerinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Düzce ve köylerinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak oluşturulan heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Heyette yer alan AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Bakan Kurum’a yapılacak çalışmalar ile ilgili bir özet dosya hazırlayarak teslim etti. Talep ve isteklerde bulunarak Bakan Kurum’dan destek isteyen Düzce heyetine Bakan Kurum gerekli desteklerin verilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Düzce Heyeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, Düzce’ye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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