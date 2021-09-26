Kukumav kuşu doğaya salındı

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– Düzce'de 45 gün önce yaralı olarak bulunan yavru kukumav kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 45 gün önce yaralı olarak teslim aldığı yavru kukumav kuşu,

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezinde uzman ekipler tarafından tedavi altına alınmıştı. Parazit tedavisi yapılan kuşun bakımı ve beslenmesi yapıldı. 45 günlük süre içerisinde koruma altında kalan ve herhangi bir sorun gözlenmeyen kukumav kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

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