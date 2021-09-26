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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm için dikkat çeken araştırma

İHA

Turizm için dikkat çeken araştırma

– Düzce'de turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla Genç Eller Derneği tarafından yapılan araştırmada, Düzce'ye 250 kilometre uzaklıkta bulunan şehirlerden 30 milyon kişinin günübirlik kenti ziyaret edebileceği paylaşıldı.
Düzce Genç Eller Derneği, kentin turizm potansiyellerinin ön plana çıkartılması ve tanıtımının yapılmasına yönelik yaptığı araştırmasını tamamladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Düzce'ye 250 kilometre uzaklıkta bulunan şehirler ve nüfuslarına dikkat çekilerek, kente günübirlik gelebilecek şehirlerin toplam nüfusunun 30 milyonu aşkın olduğu, Düzce'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
"30 milyon kişiye hitap etmekteyiz"
Düzce'ye 2.5 saat uzaklıkta bulunan şehirlerin toplan nüfusunun 30 milyonu aştığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yaptığımız araştırmalarda Düzce’ye 236 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara’dan 5 milyon 663 bin 322 kişi, 171 kilometre uzaklıkta bulunan Bilecik’ten 218 bin 717 kişi, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu’dan 314 bin 802 kişi, 227 kilometre uzaklıkta bulunan Bursa’dan 3 milyon 101 bin 833 kişi, 250 kilometre uzaklıkta bulunan Eskişehir’den 888 bin 828 kişi, 217 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbul’dan 15 milyon 462 bin 452 kişi, 106 kilometre uzaklıkta bulunan Kocaeli’den 1 milyon 997 bin 649 kişi, 258 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya’dan 1 milyon 42 bin 469 kişi, 114 kilometre uzaklıkta bulunan Zonguldak’tan 591 bin 204 kişi, 203 kilometre uzaklıkta bulunan Bartın’dan 198 bin 979 kişi, 171 kilometre uzaklıkta bulunan Yalova’dan 276 bin 50 kişi ve 171 kilometre uzaklıkta bulunan Karabük’ten 243 bin 614 kişiyi Düzce günübirlik ağırlayabilir. Düzce’nin nüfusu ise 395 bin 679’dur. Çevremizde bu denli bir potansiyeli değerlendirmemiz gerekmektedir. Tüm ilgili kuruluşların bu denli çalışmalar yaparak şehrimizin tanıtımının ön planda olmasını beklemekteyiz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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