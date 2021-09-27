Hafta sonu tatilcilerin rotası Topuk Yaylası oldu Sıcak havayı gören yaylaya koştu

– Son günlerde etkisini göstermeye başlayan soğuk havaların ardından hafta sonu sıcaklıklar Düzce’de 28 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, bin 280 metre yükseklikte bulunan Topuk Yaylası’na akın etti. Yüzlerce kişi yazdan kalan son günlerde balık tuttu, piknik yaptı, bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Düzce’de hava sıcaklıkları geçtiğimiz hafta 10 derecelere kadar düşmesinin ardından hava sıcaklıkları hafta sonu 28 dereceye kadar yükseldi. Yazdan kalma sıcaklıkları gören Düzceliler ise soluğu Topuk Yaylası’nda aldı. Yüzlerce kişi Düzce’nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Topuk Yaylası’nda balık tuttu, piknik yaptı bisiklet sürüp doğa yürüyüşü yaptı. Pandemiden dolayı uzun süredir evde olan Ali Oktay Baysal, arkadaşları ile birlikte geldiği topuk yaylasında temiz hava ile buluştuklarını belirterek, kış aylarında da bölgenin çok güzel bir ortamı olduğunu belirtti.



“Anlatılmayacak bir güzellik var”

Topuk Yaylası’nın anlatılmayacak bir güzellik olduğunu belirten Baysal, “Düzce’den Topuk Yaylası’na geldik. Pandemiden dolayı uzun süredir evdeydik. Topuk Yaylası’nın aşırı temiz bir havası var. Arkadaşlarım ile geldim buraya. Burada bisiklet süren var, yürüyüş yapan var, balık tutanlar var. Çok güzel bir ambiansı var. Cidden anlatılmayacak bir ortam var. Semaverde çay demleyip içen bir çok insan temiz hava alıyor. Burası gerçekten 10 numara yer. Ben buraya bir kez daha gelmiştim. Kar olunca burası daha bir güzel oluyor. Tabi buraya tedbirleri alıp gelmeli insanlar. Topuk Yaylası her mevsim gelinebilecek bir yer. Yollar biraz virajlı ve tehlikeli. Vatandaşlar buraya gelirken önlemlerini mutlaka almalılar. Kış lastiği veya dört mevsim lastiklerini kullanmalılar” dedi.

Topuk Yaylası'nda ormanın kokusu, ardından göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı birçok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek, patika yollarda bisiklet, gölet çevresinde çadır kampı, trekking, fotosafari gibi etkinlikleri yapabildiği görülürken, yayla drone ile havadan görüntülendi.

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