Köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor

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– Düzce’de köylerde asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak 2.4 kilometrelik yolun asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Düzce’de yaz aylarının ardından ekiplerin asfalt sezonu devam ediyor. Kış ayları öncesinde sorun yaşanmaması için köylerde asfaltlamalar İl Özel İdaresi ekiplerince yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Özel İdaresi Büyükaçma, Dağdibi, Ovapınar ve Güven köylerinin ortak kullanımında olan 2.4 kilometrelik yolun asfalt yenileme çalışmalarına hafta sonu başladı. Çalışmalar ekiplerin yoğun gayreti ile 1 günde tamamlanarak hizmete açıldı.

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