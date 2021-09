Düzce Üniversitesi uluslararası anlaşmalarına bir yenisini ekledi

Düzce Üniversitesi; uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, eğitim faaliyetlerini Pakistan'da sürdüren Institute of Management Sciences, Peshawar (IMSciences) ile ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Memorandum of Understanding (MoU) ikili iş birliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Çaylı ile Koordinatörlük personelleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen uluslararası ikili işbirlikleri ve değişim programları çerçevesinde, çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende MoU protokolünü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, International Islamic University adına ise Rektör Dr. Muhamma Mohsin Khan imzaladı.

Protokol; tarafların amaç ve hedeflerini açıkça belirtmesine olanak sağlarken, gelecekte iki üniversitenin de yapmak istedikleri ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına zemin hazırlıyor.

Düzce Üniversitesi, Institute of Management Sciences, Peshawar (IMSciences) ile imzaladığı protokolle Pakistan üniversiteleri ile olan iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Daha önce Pakistan'da eğitim faaliyetlerini yürüten Comsats University Islamabad, Punjab University ve International Islamic University, Islamabad ile anlaşmaları bulunan Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma kapsamında iş birliklerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

