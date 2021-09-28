Balık tutan kocasına kızdı, can sıkıntısına gittiği avcılıkta ustalaştı Yaşlı çift 15 yıldır göl göl gezerek balık tutuyor Ahmet Mürsel Sert: “45 yıldır balıkçıyım benden daha iyi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık tutan kocasına kızdı, can sıkıntısına gittiği avcılıkta ustalaştı Yaşlı çift 15 yıldır göl göl gezerek balık tutuyor Ahmet Mürsel Sert: “45 yıldır balıkçıyım benden daha iyi”

İHA

Balık tutan kocasına kızdı, can sıkıntısına gittiği avcılıkta ustalaştı Yaşlı çift 15 yıldır göl göl gezerek balık tutuyor Ahmet Mürsel Sert: “45 yıldır balıkçıyım benden daha iyi”

– Her gün balığa giden kocasına kızan ve can sıkıntısı ile balığa gitmeye karar veren 65 yaşındaki Seyide Mert, usta balıkçı oldu. 65 yaşındaki karı koca çift, yıllar önce başlayan balık tutkusunu gittikleri onlarca gölde sürdürüyor.
45 yıl önce amatör balıkçılık yapmaya başlayan Ahmet Mürsel Sert, evlenmesinin ardından bu tutkusundan vazgeçmedi. Eşini evde bırakıp balık tutmaya devam eden Sert, daha sonra oğlu ile birlikte balık tutmaya gitti. Eşinin evden ayrılıp 34 gün gelmemesi 65 yaşındaki eşi Seyide Sert’e de dert olmaya başladı. 15 yıl önce eşinin çocuğuyla birlikte balığa gitmeye hazırlık yaptığı esnada can sıkıntısına arabaya binen Seyide Sert, o gün bugündür amatör balık avlamaya devam ediyor.

“Şu anda beni geçti desem yeri var”
15 yıldır eşi ile birlikte şehir şehir göl göl gezerek balık avlamaya başlayan Ahmet Mürsel Sert, eşinin artık ustalaştığını kendisini bile geçtiğini belirterek, “65 yaşındaki Ahmet Mürsel Sert, Ben ortalama 4045 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Bunun yaklaşık 15 senesi geçti hanım ile beraber yapıyorum. O da benim gibi balıkçılığa başladı. Şu anda beni geçti desem yeri var. Biz daha önce Bilecik Kızıldamlar, Bursa İznik Çerkeşli Barajı, Kocaeli İzmit İshaklar Barajı, Ankara Çamlıdere Barajı, Bursa Tahtalı Barajı, Bolu Yeniçağ gibi yerlere giderek hep balık tutmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Balığa hastalandı, o gün bugün kurtulamadı”
Çocuğu ile birlikte balığa gittikleri bir gün eşinin de kendileri ile geldiğini ve o gün bugündür kurtulamadığını belirten Sert, “İznik’in Çerkeşli barajında bir gün oğlanla birlikte balığa gittik. O gün hanım da peşimize geldi. Balığa gelince hastalandı bu işe. Bir daha kurtulamadı. O gün bugündür evde durmak istemiyor. Hep balığa gitmek istiyor. 10 gün kalsak eve gitmek istemiyor. Çok seviyor buraları” dedi.

“Ne işin var balıkta derdi”
Daha önce balığa gidip geri geldiği zamanlarda eşinin kendisine kızdığını, daha sonra kendisinin daha çok alıştığını belirten Sert, şöyle devam etti:
“Yıllar önce ben balığa gidiyordum. Hanım o zamanlar bana diyordu ki ‘Sende hiç akıl fikir var mı? Balık tutmak akıllı insanın işi mi?’ derdi bana hep. Ama şimdi beni geçti. Bu akıllı insan işi değil, bu iş hobi. Şimdi benden daha çok istiyor balığa gitmeyi. Geldiğimiz zaman gitmek istemiyor. Balığa geliyoruz mesela 10 gün kalsak eşim gitmek istemiyor. Bu şekilde çok anılarımız var.”

“Arabanın önüne oturdum ve gittim”
Çocuklarının olmasından sonra eşinin oğlu ile birlikte balığa gittiğini ve 34 gün gelmediklerini evde canının sıkıldığını belirten Seyide Sert ise can sıkıntısına gittiği balık avcılığını 15 yıldır sürdürüyor. Bir çok şehre gidip hem balık avcılığı hem de kamp yaptıklarını belirten 65 yaşındaki Seyide Sert, ilk balığa gitme hikayesini ise şu şekilde anlattı:
“Bunlar oğlan ile beraber arabaya bindiler. Bende hemen gittim arabanın önüne oturdum ve ‘nereye gidiyorsunuz’ demem ile birlikte arabaya oturup ‘siz nereye ben oraya’ dedim. Onlarla beraber balık tutmaya gittim ve 15 seneden beri beraber balık tutmaya gidiyoruz. Bu balığa gitmek can sıkıntısı ile başladı. Balığa gidip stres atmaya başladık.”

“Yeme kadın eli değiyor”
Bir çok şehre gidip balık avcılığı yaptığını anlatan yaşlı kadın Seyide Sert, yeme balık elinin değdiğini belirterek balıkların oltaya daha çabuk geldiğini dile getirdi. Sert, “Gittiğimiz yerlerde göllere olta atıyoruz. Oltayı yemliyoruz. Yem takıyoruz. Yeme kadın eli değiyor. 1 tane oğlum var. 23 ve 18 yaşlarında iki tane torunum var. Hepsi ile bir arada kalıyoruz. Onlar bize hiçbir şey demiyorlar. Yaşayın hayatı diyorlar” şeklinde konuştu.

“Balıkları satmıyoruz”
Tuttukları hiçbir balığı satmadıklarını dondurup kışın yediklerini belirten Sert, “Balıkları tuttuktan sonra satmıyoruz. Hepsini bir araya getirip topluyorum. Paketleyip dondurucuya koyuyorum. Kış günü gelene gidene balıkları veriyorum. Akrabalarımızı çağırıyorum kızartıp kışın balıkları yiyoruz. Beni merak sardı böyle. Merak sarınca bende olta atmaya başladım. O bir daha olta atmaya ellemedi. Oltayı epey uzağa atıyorum. Astım ve bronşit rahatsızlıklarım var. Kalbimden rahatsızım ama çok şükür Allah’ıma iyiyim şu anda doğa beni canlı tutuyor. Herkese tavsiye ederim. Hep emekliler böyle doğaya gelsinler” ifadelerini kullandı.

“Ayşe teyze hepimizden daha iyi balık tutuyor”
10 yıl önce yaşlı çifti balık avında tanıdığını belirten 73 yaşındaki Mehmet Türkkan, “Ben bu çift ile bir gün balıkta karşılaşıp tanıştım. O günden beri Ayşe teyzemiz ve Ahmet ağabeyimiz ile birlikte bir aradayız. Ben buradaydım onları da davet ettim. Geldiler balık tutacaklar. 10 seneden beri ilişkimiz hep böyle devam ediyor. Çiftin balık tutma ve burada bir arada olma durumu çok iyi. Ayşe Teyze hepimizden daha iyi balık tutuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Üniversitesi uluslararası anlaşmalarına bir yenisini ekledi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi uluslararası anlaşmalarına bir ...
3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu Toplamda 214 kilo kaldırdı 3 altın madalya aldı
YEREL HABERLER 3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu Toplamda ...
Huzurevi sakinlerine tekne ile gezdi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine tekne ile gezdi
Jandarma ekipleri 92,3 gram esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 92,3 gram esrar ele geçirdi
Beyciler TOKİ konutlarının kurası çekildi
YEREL HABERLER Beyciler TOKİ konutlarının kurası çekildi
Yürüyerek Çamlıpınar göletine çıktılar
YEREL HABERLER Yürüyerek Çamlıpınar göletine çıktılar
Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Üniversitesi öğrencileri için bir araya geldiler
Köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor
Temsilciler toplantısına Genel Başkan Ali Yalçın katıldı
YEREL HABERLER Temsilciler toplantısına Genel Başkan Ali Yalçın ...
Kent Konseyinden itfaiyeye ziyaret Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, “İtfaiyecilerimiz üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor”
YEREL HABERLER Kent Konseyinden itfaiyeye ziyaret Kent Konseyi Başkanı Arb. ...
Miniklere yangın eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere yangın eğitimi
Derece ile mezun oldular Düzce üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet gururu
YEREL HABERLER Derece ile mezun oldular Düzce üniversitesi ...
Eski ve yeni itfaiyeciler bir arada
YEREL HABERLER Eski ve yeni itfaiyeciler bir arada
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu tatilcilerin rotası Topuk Yaylası oldu Sıcak havayı gören yaylaya koştu
YEREL HABERLER Hafta sonu tatilcilerin rotası Topuk Yaylası ...
Düzce’nin 3 ürünü değerlendirme aşamasında
YEREL HABERLER Düzce’nin 3 ürünü değerlendirme aşamasında
Kahvehanenin çatısı yanarken oyun oynamaya devam ettiler
YEREL HABERLER Kahvehanenin çatısı yanarken oyun oynamaya devam ...
Turizm için dikkat çeken araştırma
YEREL HABERLER Turizm için dikkat çeken araştırma
Yurt müdürleri ile son toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Yurt müdürleri ile son toplantı yapıldı
Marangoz atölyesi küle döndü
YEREL HABERLER Marangoz atölyesi küle döndü
Kukumav kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Kukumav kuşu doğaya salındı
Rektör Çakar, Kaynaşlı MYO’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çakar, Kaynaşlı MYO’da incelemelerde bulundu
Kusursuz Kafe kamelyalara hizmete başladı
YEREL HABERLER Kusursuz Kafe kamelyalara hizmete başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.