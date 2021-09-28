Düzce'de, takla atan otomobildeki çift yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nazif Güner yönetimindeki 34 CLC 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Nazif Güner ve eşi Rabia Güner yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ters dönen aracın içerisinden Güner çiftini çıkardı. Yaralanan Güner çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güner çiftinin memleketleri Ordu'dan evlerine dönerken götürdükleri yiyecekler yola saçılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-09-28 20:12:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.