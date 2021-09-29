Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 motosikletin caddede çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Düzce Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan paket servis çalışanı Kadir Demir, karşı istikametten gelen Tamer Çap'ın kullandığı 81 AAS 230 plakalı motosikletle çarpıştı. 2 motosikletin sürücüsü de ağır yaralanırken, Tamer Çap'ın sağ el parmakları koptu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 2 kişi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-09-29 00:41:17
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