Mağdur vatandaşlar için araç takviyesi protokolü imzalandı

Düzce Belediyesi tarafından Düzce Adliyesinde kullanılmak üzere 1 adet araç ve iki şoför tahsis edildi.

Düzce Belediyesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ihtiyacı olan vatandaşların adli başvurularında kullanılmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne araç tahsisi için işbirliği protokolü imzalandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi olarak her zaman mağdurların yanında olduklarını ifade ederek, beş yıl süreyle yürürlükte olacak protokol kapsamında müdürlük bünyesinde kullanılmak üzere araç tahsisi gerçekleştirileceğini söyledi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başsavcı Çelik, imzalanan protokolle birlikte mağdurlara yönelik faydalı ve etkin bir yardımda bulunulduğunu söyleyerek Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Özlü, Düzce Belediyesinin her kesimin yanında olduğunu söyleyerek, “Düzce’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın probleminde, talebinde yardımcı olmayı sürdürüyoruz. Bugün Başsavcılığımız ve Belediyemiz arasında son derece faydalı bir protokole imza attık. Adli destek görevlileri sosyal inceleme taleplerini yerine getirirken artık daha hızlı hareket edebilecekler. Ekiplerin ev ve sosyal çevrelerinde yapacakları incelemeler ile mağdurların işlemleri için adliyeye getirilip sonrasında ikametlerine bırakılmaları gibi hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracını ve 2 şoförü belediye olarak tahsis ediyoruz. Beş yıl süreyle yürürlükte kalacak olan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, hazırlanan protokol, imzaların atılmasıyla yürürlüğe girdi.

